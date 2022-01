Ini 8 Tim yang Lolos ke Perempat Final Piala Afrika

Kamis, 27 Januari 2022 | 07:44 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Yaonde, Beritasatu.com - Piala Afrika 2021 telah merampungkan babak 16 besar, Kamis (27/1/2022). Dua laga terakhir 16 besar harus ditentukan lewat adu penalti.

Pertama, Mesir menaklukkan Pantai Gading dengan 5-4 dalam adu penalti setelah selama 120 menit kedua tim seri 0-0. Hal yang sama juga terjadi dalam laga Mali dan Guinea Ekuatorial yang bermain tanpa gol selama 120 menit sehingga laga ditentukan dengan adu penalti.

Guinea Ekuatorial secara mengejutkan lolos ke perempatfinal setelah menang adu penalti 6-5.

Ini merupakan pertandingan perempatfinal ketiga yang berakhir dengan adu penalti setelah Burkina Faso yang juga tim kejutan lolos setelah menang adu penalti 7-6 melawan Gabon setelah selama 120 menit bermain seri 1-1.

Mesir dan Guinea Ekuatorial melengkapi enam tim yang sudah lebih dulu lolos ke perempatfinal.

Keenamnya adalah Burkina Faso yang mengalahkan Gabon juga dengan adu penalti. Kemudian, Tunisia yang mengalahkan Nigeria 1-0. Lalu, Gambia yang menaklukkan Guinea 1-0.

Tuan rumah Kamerun juga lolos setelah menang 2-1 atas Kepulauan Comoros. Kemudian, Senegal yang menang 2-0 atas Cape Verde, dan Maroko yang menang 2-1 melawan Malawi.

Berikut empat partai perempatfinal Piala Afrika 2021:

Gambia vs Kamerun, Sabtu 29 Januari, pukul 23.00 WIB.

Burkina Faso vs Tunisia, Minggu dini hari 30 Januari pukul 02.00 WIB.

Mesir vs Maroko, Minggu 30 Januari pukul 23.00 WIB.

Senegal vs Guinea Ekuatorial, Senin 31 Januari pukul 02.00 WIB.

