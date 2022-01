Jelang Penutupan, Ini Daftar Transfer Pemain Liga Inggris

London, Beritasatu.com - Bursa transfer musim dingin Premier League atau Liga Inggris tinggal tersisa beberapa hari lagi. Sejumlah klub sudah aktif melakukan penjualan dan pembelian pemain. Pembelian tepat waktu bisa menjadi perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan.

Biasanya jelang penutupan bursa transfer pada 31 Januari pukul 11 malam waktu setempat menjadi periode paling sibuk.

Berikut Daftar Sementara Transfer Pemain Premier League

Arsenal

Masuk: -

Keluar: Ainsley Maitland-Niles (Roma, pinjaman), Harry Clarke (Hibernian, pinjaman), Folarin Balogun (Middlesbrough, pinjaman), Sead Kolasinac (Marseille, gratis), Brooke Norton-Cuffy (Lincoln, pinjaman), Pablo Mari (Udinese, pinjaman), Karl Hein (Membaca, pinjaman), Tyreece John-Jules (Sheffield Wednesday, pinjaman).

Aston Villa

Masuk: Philippe Coutinho (Barcelona, ​​pinjaman), Lucas Digne (Everton, £25 juta), Robin Olsen (Roma, pinjaman).

Keluar: Keinan Davis (Nottingham Forest, pinjaman), Wesley (Internacional, pinjaman), Aaron Ramsey (Cheltenham, pinjaman), Anwar El Ghazi (Everton, pinjaman), Caleb Chukwuemeka (Livingston, pinjaman), Jaden Philogene-Bidace (Stoke, pinjaman), Cameron Archer (Preston, pinjaman), Arjan Raikhy (Grimsby, pinjaman).

Brentford

Masuk: Jonas Lossl (Midtjylland)

Keluar: Lachlan Brook (Adelaide United, pinjaman), Joe Adams (Dundalk, gratis), Patrik Gunnarsson (Viking Fotballklubb), Joel Valencia (Agrupacion Deportiva Alcorcon, pinjaman).

Brighton

Masuk: Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin, dirahasiakan).

Keluar: Aaron Connolly (Middlesbrough, pinjaman), Kacper Kozlowski (Royale Union St-Gilloise) Leo Ostigard (Genoa, pinjaman), Jurgen Locadia (Bochum, dirahasiakan), Taylor Richards (Birmingham, pinjaman), Christian Walton (Ipswich, dirahasiakan).

Burnley

Masuk: -

Keluar: Jacob Bedeau (Morecambe, pinjaman), Anthony Glennon (Barrow, pinjaman), Chris Wood (Newcastle, dirahasiakan), Ethen Vaughan (Farsley Celtic, pinjaman).

Chelsea

Masuk: Dylan Williams (Derby County, dirahasiakan).

Keluar: Lewis Baker (Stoke, dirahasiakan), Juan Castillo (Charlton Athletic, pinjaman).

Cyrstal Palace

Masuk: Killian Phillips (Drogheda, dirahasiakan).

Keluar: Jake O'Brien (Swindon, pinjaman), Jacob Montes (RWD Molenbeek, pinjaman), Jay Rich-Baghuelou (Accrington, dirahasiakan), James Taylor (Tonbridge Angels, pinjaman), Ollie Webber (Portsmouth, dirahasiakan)

Everton

Masuk: Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kyiv, dirahasiakan), Nathan Patterson (Rangers, £16m), Anwar El Ghazi (Aston Villa, pinjaman).

Keluar: Lucas Digne (Aston Villa, £25m), Ellis Simms (Hati, pinjaman).

