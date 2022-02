Taklukkan Al Ahly, Palmeiras ke Final Piala Dunia Klub

Abu Dhani, Beritasatu.com - Palmeiras menundukkan Al Ahly, 2-0, dan merebut tiket final Piala Dunia Klub, di Stadion Al Nahyan, Abu Dhabi, Selasa (8/2/2022).

Gelandang Palmeiras Dudu mencetak gol di babak kedua dan mengantar klub juara Copa Libertadores ke final Piala Dunia klub untuk pertama kalinya.

Klub Brasil itu akan bertemu juara dari pertandingan semifinal lainnya yang digelar Rabu antara Al Hilal dari Arab Saudi dan juara Eropa Chelsea.

Setelah pembukaan pertandingan yang menjemukan dengan sedikit peluang, laga menjadi hidup pada menit ke-39 ketika Raphael Veiga memanfaatkan umpan terobosan Dudu untuk membawa Palmeiras unggul.

Al Ahly mendapat kejutan lagi di awal babak kedua setelah Dudu mencetak golnya sendiri, dari sisi kanan dengan tendangan keras menyusul kerjasama yang terbangun dengan apik.

