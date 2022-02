Sikat Roma, Inter ke Semifinal Piala Italia

Milan, Beritasatu.com - Inter Milan melaju ke semifinal Piala Italia atau Coppa Italia setelah mengalahkan AS Roma, 2-0, di Stadion Giuseppe Meazza, Selasa (8/2/2022) atau Rabu dini hari WIB.

Dua gol yang membawa Nerazzurri lolos ke empat besar dilesakkan Edin Dzeko dan Alexis Sanchez. Di semifinal Inter akan bertemu pemenang pertandingan AC Milan melawan Lazio yang akan digelar Kamis dini hari WIB.

Edin Dzeko membawa Inter unggul saat pertandingan baru berjalan dua menit. Umpan Ivan Perisic dari sisi kiri langsung disambar dengan tendangan kaki kanan mantan pemain Bosnia dan menjebol gawang mantan klubnya.

