16 Besar Liga Europa: Barcelona vs Galatasaray, Sevilla vs West Ham

Jumat, 25 Februari 2022 | 21:14 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Nyon, Beritasatu.com - Undian babak 16 besar Liga Europa telah digelar Jumat (25/2/2022). Hasilnya, Barcelona akan bertemu tim Turki, Galatasaray, sementara Sevilla bakal menjajal klub Inggris, West Ham United.

Pertandingan yang menonjol di babak 16 besar adalah pertandingan Porto melawan Lyon dan Atalanta melawan Bayer Leverkusen. Rangers yang menghentikan Borussia Dortmund bakal ditantang Red Star Belgrade alias Crvena Zvevda.

Hasil undian 16 besar Liga Europa 2021/22. (Foto: UEFA)

Partai lainnya, tim Jerman RB Leipzig bertemu Spartak Moskva dan Real Betis berjumpa Eintracht Frankfurt.

Partai leg pertama babak 16 besar Liga Europa akan berlangsung 9 dan 19 Maret 2022 sementara partai kedua akan digelar seminggu setelahnya.

Babak 16 Liga Europa:

Rangers (Skotlandia) vs Red Star (Serbia)

Braga (Portugal) vs Monaco (Prancis)

Porto (Portugal) vs Lyon (Prancis)

Atalanta (Italia) vs Bayer Leverkusen (Jerman)

Sevilla (Spanyol) vs West Ham United (Inggris)

Barcelona (Spanyol) vs Galatasaray (Turki)

RB Leipzig (Jerman) vs Spartak Moskva (Rusia)

Real Betis (Spanyol) vs Eintracht Frankfurt (Jerman)

Sumber: Marca