MU Mantap di Posisi Keempat Meski Hanya Imbang dengan Watford

Manchester, Beritasatu.com - Manchester United hanya memetik hasil imbang tanpa gol saat menjamu Watford dalam lanjutan Liga Inggris, Sabtu (26/2/2022), di Stadion Old Trafford. Namun hasil seri ini sudah cukup bagi Setan Merah untuk memantapkan diri di posisi keempat.

Manchester United kini bertengger di urutan keempat dengan 47 poin. Mereka unggul dua poin atas penghuni urutan kelima Arsenal.

Manchester United sebenarnya tampil mendominasi namun ketatnya pertahanan lawan membuat Setan Merah gagal menciptakan gol. Hasil seri ini membuat Watford masih tercecer di urutan ke-19 dengan 19 poin.

Demi meraih kemenangan ke-14 di Premier League musim ini, pelatih Ralf Rangnick, memasang formasi 4-2-3-1. Dia tetap menempatkan Cristiano Ronaldo di lini depan. Striker asal Portugal ini akan ditopang trio Anthony Elanga, Bruno Fernandes, serta Paul Pogba.

Gelandang Fred dan Nemanja Matic beroperasi depan empat bek. Duet Victor Lindelof dan Raphael Varane menjaga jantung pertahanan, didampingi Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan serta Alex Telles di kiri. Kempat pemain belakang ini akan mengawal kiper David de Gea.

Sementara di kubu Watford, pelatih Roy Hodgson mengusung formasi 4-3-3. Dia menunjuk Ismaila Sarr, Joshua King, dan Dennis Bonaventure di barisan depan.

Ketiganya didukung lini tengah yang terdiri Moussa Sissoko, Imran Louza, dan Tom Cleverley. Sementara pemain belakang Jeremy Ngakia, Craig Cathcart, Samir, dan Hassane Kamara akan mengawal kiper Ben Foster.

Manchester United memiliki peluang emas saat laga baru berjalan empat menit. Cristiano Ronaldo berada di depan gawang dan melepaskan tendangan menyusur tanah, Namun peluang ini gagal membuahkan gol lantaran bola mengenai tiang gawang.

Menit ke-11, MU kembali mendapat peluang. Berawal dari serangan yang diawali Anthony Elanga, pemain asal Swedia ini kemudian melepaskan umpan kepada Bruno Fernandes. Oleh gelandang Portugal ini bola ditendang namun berhasil diblok kiper Ben Foster.

