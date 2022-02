Christian Eriksen Kembali Bermain dengan Alat Pacu Jantung di Dada

London, Beritasatu.com - Pertandingan Brentford melawan Newcastle United, Sabtu (26/2/2022) diwarnai kembali bermainnya Christian Eriksen yang sempat divonis tak bisa bermain bola karena masalah jantung yang dideritanya. Pemain asal Denmark ini menandai kembali beraksinya dia di sepakbola profesional dengan alat pacu jantung atau defibrilator yang tertanam di dadanya.

Eriksen kembali menjalani kariernya sebagai pesepakbola dengan menjadi pemain pengganti yang masuk pada menit ke-52 menggantikan Mathias Jensen. Brentford memang kalah 0-2 dalam laga ini. Namun pertandingan di Brentford Community Stadium ini sangat berarti bagi Jensen.

Debut Eriksen di Brentford menjadi comeback luar biasa bagi pemain berusia 30 tahun itu, hanya delapan bulan setelah ia mengalami serangan jantung di lapangan selama pertandingan pembuka penyisihan grup Euro 2020 Denmark melawan Finlandia.

Gelandang Denmark pingsan di lapangan di Stadion Parken di Kopenhagen pada 12 Juni di menit ke-42, dan dihidupkan kembali setelah sempat tidak responsif, tanpa detak jantung, selama beberapa menit.

Sejak saat itu, dia memiliki implantable cardioverter-defibrillator (ICD) alias defibrilator yang ditanamkan di dada untuk melindunginya, karena dapat memberikan kejutan untuk mengembalikan irama jantung yang berbahaya ke pola normal.

