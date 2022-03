Jorginho Ungkap Ucapan Salah Saat Akan Tendang Penalti di Final Piala Liga

London, Beritasatu.com - Gelandang Chelsea Jorginho akhirnya mengungkap apa yang dikatakan Mohamed Salah kepadanya selama adu penalti pada final Piala Liga melawan Liverpool.

Chelsea asuhan Jorginho dalam partai Wembley ini setelah drama adu penalti 22 pemain. Jorginho dimasukkan selama perpanjangan waktu untuk mengambil salah satu penalti yang tidak ia lewatkan. Jorginho mampu mengecoh kiper Liverpool dan menghasilkan gol.

Mantan playmaker Napoli dan Verona itu berpapasan dengan Salah sambil berjalan menuju titik penalti dan pemain internasional Mesir itu sepertinya mengatakan kepadanya "jangan melompat" mengacu pada teknik penaltinya yang terkenal.

Video tersebut menjadi viral di media sosial dan Jorginho telah mengonfirmasi apa yang dikatakan Salah kepadanya dengan sebuah cerita yang dipublikasikan di Instagram. Pemain berusia 30 tahun itu berbagi cerita tentang Sky Sport Italia yang melaporkan kata-kata Salah.

