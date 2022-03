Sedikitnya 17 Tewas dalam Kerusuhan Suporter di Meksiko

Mexico City, Beritasatu.com - Sedikitnya 17 orang diperkirakan tewas dalam kerusuhan suporter di Liga Meksiko ketika tuan rumah Queretaro berhadapan dengan Atlas FC, Sabtu (5/3/2022) atau Minggu WIB.

Liga elite Meksiko yang juga dikenal dengan Liga MX terkenal karena memiliki beberapa basis penggemar paling menyedihkan di dunia. Dan hari ini hal itu terbukti di Stadion Corregidora. Peristiwa ini terjadi pada pertandingan pekan ke-9.

Di tengah kabar tentang perang antara Ukraina dan Rusia, pada awal setiap pertandingan di Liga MX, semua tim membuat janji untuk perdamaian di seluruh dunia. Namun pendukung garis keras alias ultras di sepakbola Meksiko tampaknya tidak terlalu peduli tentang itu.

Fan Queretaro terkenal dengan kekerasan yang mereka lakukan di kandang tim kesayangan mereka. Setelah kalah 0-1 setelah lewat gol tunggal Julio Furch pada menit ke-60. Tiba-tiba gambar mulai mendapatkan closeup yang tidak biasa dari para pemain saat perkelahian meletus di tribune.

Dalam hitungan menit, beberapa pendukung mulai menyerbu lapangan tetapi sebagian besar keluarga, anak-anak, dan wanita melakukannya. Pertarungan yang pecah di tribune penonton akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu yang paling mematikan dan paling brutal dalam sejarah Liga MX.

Bentrok pendukung Queretaro dengan fan Atlas FC

Saat berita ini ditulis, sudah ada 17 orang yang dilaporkan tewas akibat persaingan sengit antara ultras dari kedua tim. Dan jumlah ini diperkirakan akan bertambah.

Korban meninggal sebagian besar adalah pendukung tim tamu, Atlas FC. Foto dan gambar kebrutalan dalam insiden ini banyak berseliweran di media sosial namun tidak layak untuk ditampilkan.

Disgusting scenes in Liga MX game between Querétaro and Atlas tonight. Unconfirmed reports from Mexico say that more than 17 people have died in fighting between fans on the pitch and inside and outside the stadium. https://t.co/VucK9ehBap