Erling Haaland Dilaporkan Sepakat ke Manchester City

Sabtu, 12 Maret 2022 | 18:07 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Manchester, Beritasatu.com - Manchester City dilaporkan telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani striker Borussia Dortmund, Erling Haaland musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun yang diincar beberapa klub top di seluruh Eropa itu akan tersedia dengan harga sekitar £ 63 juta ketika klausul pelepasannya menjadi aktif pada akhir musim.

Namun, laporan tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu akan berjumlah sekitar £ 100 juta secara total, termasuk komisi untuk agen Mino Raiola dan bonus penandatanganan.

BACA JUGA Erling Haaland Akan Putuskan Masa Depannya, Man City Paling Berpeluang

Real Madrid disebut-sebut sebagai rival utama City dalam pertarungan transfer, meski Barcelona dan PSG juga tertarik. Dari luar, Etihad tampak seperti tujuan logis bagi striker muda itu. Dia memiliki ikatan keluarga dengan klub, mengingat ayahnya Alf-Inge menghabiskan tiga tahun bermain di sana antara tahun 2000 dan 2003.

Kehadiran Haaland menjadi penting buat City mengingat skuad Pep Guardiola kekurangan stok striker murni yang bisa diandalkan. Haaland akan membuat City menjadi tim yang lebih tangguh.

BACA JUGA Arsene Wenger Prediksi Erling Haaland ke Premier League

Pemain internasional Norwegia telah berjuang dengan beberapa masalah cedera musim ini, tetapi itu tidak mempengaruhi penampilannya ketika dia tersedia. Haaland sudah mengemas 23 gol dalam 20 pertandingan untuk Dortmund musim ini.

Dia telah mencetak 80 gol hanya dalam 79 penampilan untuk klub sejak tiba dari Salzburg pada Januari 2020.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Four Four Two