Mantan Dubes AS untuk Inggris Berniat Beli Chelsea

New York, Beritasatu.com - Mantan Duta Besar AS untuk Inggris, Woody Johnson, siap meluncurkan tawaran 2 miliar pound (Rp 37,3 triliun) untuk membeli klub Liga Inggris, Chelsea.

Johnson adalah pemilik waralaba klub NFL saat ini, New York Jets dan merupakan sekutu dekat mantan presiden AS Donald Trump. Dia menjadi duta besar AS untuk Inggris pada 8 November 2017-20 January 2021. Menurut The Sun, dia terus maju dengan rencananya untuk membeli Chelsea dan bertujuan untuk menyegel kesepakatan sebelum batas waktu hari Jumat (17/3/2022).

Meskipun tawarannya lebih rendah dari 2,7 miliar pound yang ditawarkan oleh Saudi Media Group, dia yakin itu akan diterima karena hubungannya yang dekat dengan London.

Sebuah sumber sepak bola mengatakan kepada Sun bahwa Johnson dapat memberi Chelsea stabilitas jangka panjang. "Apa yang dibutuhkan Chelsea saat ini adalah umur panjang dan stabilitas dalam hal pemilik baru," kata sumber tersebut.

Sumber: Marca