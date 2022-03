Pria Ikatkan Diri di Tiang Gawang, Laga Everton vs Newcastle Sempat Dihentikan

Jumat, 18 Maret 2022 | 07:23 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Liverpool, Beritasatu.com - Pertandingan Liga Inggris Everton menjamu Newcastle United, Jumat (18/3/2022) dini hari WIB sempat dihentikan setelah seorang pengunjuk rasa mengikat dirinya ke tiang gawang.

Mengenakan kemeja dengan slogan "Hanya Hentikan Minyak" terpampang di atasnya, kabel pengunjuk rasa mengikat diri ke tiang, menyebabkan pertandingan dihentikan cukup lama.

Langkah tersebut gagal mendapatkan dukungan dari mereka yang hadir, dengan seorang petugas perlu mencari tang untuk melepaskan kabel dari bingkai gawang, sebelum akhirnya dia dibawa pergi oleh polisi.

Kelompok kampanye Just Stop Oil mengaku bertanggung jawab atas tindakan tersebut, memposting di Twitter: "BREAKING: Suporter Just Stop Oil mengunci tiang gawang selama pertandingan Everton vs Newcastle United."

Pertandingan akhirnya dilanjutkan dengan kemenangan Everton 1-0 atas klub yang baru dibeli konsorsium Arab Saudi tersebut. Gol semata wayang dalam pertandingandi Goodison Park ini dicetak Alex Iwobi di pengujung laga tepatnya di menit ke-93.

Partai ini juga diwarnai kartu merah untuk gelandang Everton, Allan. Pemain asal Brasil ini mendapat kartu merah langsung lantaran melanggar dengan keras Allan Saint-Maximin.

Semula wasit memberi kartu kuning. Namun melihat VAR, wasit Craig Pawson mengubahnya keputusannya dan mengganti dengan mengeluarkan kartu merah.

Kemenangan ini membuat Everton menjaga jarak dengan zona degradasi. Dengan 25 poin, pasukan Frank Lampard kini unggul dua poin atas penghuni teratas zona merah, Watford. Sementara Newcastle masih bertengger di urutan ke-14 dengan 31 poin dari 29 laga.

Sumber: Sportsmax