Perempat Final Liga Champions: Chelsea vs Real Madrid, Man City vs Atletico

Jumat, 18 Maret 2022 | 18:36 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Nyon, Beritasatu.com - UEFA telah menggelar undian perempat final Liga Champions di Nyon, Swiss, Jumat (18/3/2022) malam WIB. Hasilnya ada dua bigmatch, yakni Chelsea bertemu dengan Real Madrid dan Manchester City menghadapi Atletico Madrid.

Perempat final lainnya mempertemukan dua wakil Spanyol, Villareal melawan Barcelona dan wakil Portugal Benfica menghadapi Liverpool.

Selain undian delapan besar, para klub peserta juga akan mengetahui jalur mereka di semifinal. Pemenang laga Manchester City versus Atletico akan melawan pemenang Chelsea kontra Madrid

Sedangkan pemenang laga Benfica kontra Liverpool bakal menghadapi pemenang Villarreal kontra Bayern.

Perempatfinal Liga Champions akan berlangsung pada 5- 6 April (leg pertama) dan 12 dan 13 April (leg kedua). Sementara semifinal akan digelar pada 27 & 28 April dan 4 & 5 Mei.

Untuk partai final bakal bertempat di Stade de France di Paris–menyusul keputusan UEFA untuk mencopot hak tuan rumah Rusia–pada 28 Mei mendatang.

Perempat Final Liga Champions

Chelsea vs Real Madrid

Manchester City vs Atletico Madrid

Villareal vs Barcelona

Benfica vs Liverpool

Sumber: BeritaSatu.com