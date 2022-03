Perempat Final Liga Europa: Barcelona Hadapi Frankfurt

Jumat, 18 Maret 2022 | 20:44 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Nyon, Beritasatu.com - Selain Liga Champions, UEFA juga melakukan pengundian babak perempat final Liga Europa di Nyon, Jumat (18/3/2022). Hasilnya, Barcelona yang menjadi kandidat juara bertemu dengan wakil Jerman Eintracht Frankfurt.

Wakil Jerman lainnya, RB Leipzig menghadapi tim Italia, Atalanta. Lalu West Ham menghadapi Olympique Lyon dan SC Braga menghadapi Rangers.

Selain undian delapan besar, para klub peserta juga akan mengetahui jalur mereka di semifinal. Pemenang laga West Ham versus Lyon akan melawan pemenang Frankfurt kontra Barcelona.

Sedangkan pemenang laga Leipzig kontra Atalanta bakal menghadapi pemenang Braga kontra Rangers.

Perempat final Liga Europa dijadwalkan berlangsung pada 8 (leg pertama) dan 15 April (leg kedua). Sementara semi-final akan digelar pada 29 April dam 6 Mei.

Adapun untuk partai final bakal bertempat Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla pada 19 Mei mendatang.

Perempat Final Liga Europa:

Leipzig vs Atalanta

Frankfurt vs Barcelona

West Ham vs Lyon

Braga vs Rangers

Semifinal

Leipzig / Atalanta vs Braga / Rangers

West Ham / Lyon vs Frankfurt / Barcelona

Sumber: UEFA