Mulai Musim Depan, Fiorentina Gunakan Logo Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Fiorentina mengumumkan logo baru yang akan mulai dipakai pada musim 2022/2023 mendatang, demikian disampaikan klub Liga Italia itu pada Jumat (25/3/2022).

Logo baru Fiorentina menggunakan bentuk dasar berupa belah ketupat ketimbang perisai layang-layang memanjang. Warna putih digunakan menjadi warna dasar ditambahkan garis belah ketupat lainnya yang berwarna ungu.

Fiorentina tetap menyematkan simbol fleur-de-lis merah yang merupakan simbol kota Firenze, tetapi di logo baru desain fleur-de-lis dibuat dengan sisi-sisi yang lebih tegas dan tajam ketimbang lekukan melengkung seperti sebelumnya.

Di bawah simbol fleur-de-lis terdapat aksen V berwarna ungu yang mewakili Viola atau kosakata bahasa Italia untuk warna ungu.

Menurut laman spesialis desain jersey dan logo klub sepak bola, Footy Headlines, logo baru Fiorentina dibesut oleh rumah desain FutureBrand. FutureBrand antara lain juga pernah mengerjakan desain logo baru Liga Super Argentina pada 2017.

Selain mengumumkan logo barunya, dalam situs resmi mereka Fiorentina juga merilis Manifesto Klub yang didasari slogan utama Bermain untuk menjadi Berbeda atau Play to be Different.

