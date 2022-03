Tekuk Jamaika 4-0, Kanada Lolos ke Piala Dunia 2022

Toronto, Beritasatu.com - Kanada meraih tiket putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar setelah menundukkan Jamaika, 4-0, dalam kualifikasi zona Concacaf, Minggu (27/3/2022) atau Senin WIB.

Bermain di MO Field, Toronto, Kanada meraih kemenangan telak berkat gol-gol Cyle Larin pada menit ke-13, Tajo Buchanan (44), Junior Hoilett (83), serta gol bunuh diri bek Jamaika, Adrian Mariappa (88).

WE ARE CANADA! 🍁 WE ARE GOING TO QATAR!#CANMNT #ForCanada #WCQ pic.twitter.com/j6hZYGETak