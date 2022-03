Dituding Wayne Rooney Arogan, Rio Ferdinand Berang

Manchester, Beritasatu.com - Dua legenda Manchester United, Rio Ferdinand dan Wayne Rooney terlibat perang komentar. Ferdinand menanggapi Rooney setelah ia dicap arogan oleh mantan rekan setimnya itu.

Rooney berbicara tentang sejumlah mantan rekan setimnya di Manchester United di sebuah acara eksklusif di Manchester pada Sabtu malam, dan komentarnya tentang Ferdinand diambil dan dibagikan secara luas.

“Rio [Ferdinand] adalah pemain top, tapi arogan,” kata Rooney.

"Anda dibayar banyak di Manchester United untuk menendang bola ke gawang, jadi lakukan saja. Saya berkata 'Lakukan tugasmu dan beri saya bola, berikan Cristiano Ronaldo bola dan berhentilah berdiri di sana mengutak-atik'."

“Rio adalah pemain top tetapi terkadang dia lupa bahwa dia adalah seorang bek.”

Ferdinand kemudian menanggapi komentar ucapan Rooney. Di acara YouTube-nya Vibe with Five, dan dia benar-benar mengungkapkan rasa frustrasinya soal Rooney.

"Saya akan berpikir 'tembak saja, jangan lakukan semua operan mewah ini dan biarkan Scholesy [Paul Scholes] dan mereka melakukan itu'," kenang mantan bek tengah itu.

"Saya ingin Anda berada di atas sana, terdepan dan hebat. Bersikaplah tegas," tutur Ferdinand yang kini berusia 43 tahun.

“Wazza [Rooney] bisa mencetak dua gol dalam satu pertandingan tetapi tidak terlibat dalam permainan dan dia akan keluar dengan tertunduk," ungkap Ferdinand lagi.

"Karena dia pesepakbola jalanan, dia ingin terlibat dalam 90 menit bermain sepanjang waktu dan saya biasa mengatakan 'Bruv, saya hanya ingin gol, saya tidak peduli apa lagi yang Anda lakukan'."

Ferdinand melanjutkan dengan menyatakan bahwa pasangan akan sering memiliki pertandingan berteriak di lapangan.

"Jika bola datang dan dia tidak menahannya, saya akan berteriak 'Wazza, tahan'," tambahnya.

"Dia akan pergi 'Anda melakukan pekerjaan Anda sendiri' dan kami akan bolak-balik seperti itu. Tapi, kami saling menyemangati."

🗣 ‘I’d be screaming “WAZZA, HOLD IT UP! and he’d go “YOU DO YOUR OWN JOB!”’😂



🎙 This week on #VibeWithFive, the guys discuss the MUFC manager shortlist, Rooney’s & Rio & more! ⚽️



🎥🔥⬇️https://t.co/4VEfEQljfp



CC: @rioferdy5 @joelbeya @Culturecams



🤝 @SokinGlobal pic.twitter.com/2X0JQx8LVK