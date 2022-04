Striker Barcelona Luuk De Jong Positif Covid-19

Barcelona, Beritasatu.com - Striker Barcelona, Luuk De Jong tidak akan tampil ketika menghadapi Sevilla, Senin (4/4/2022) karena dinyatakan positif Covid-19. Pemain asal Belanda itu positif Covid-19 tanpa gejala.

Selain Sevilla, sang penyerang diperkirakan absen lawan Eintracht Frankfurt di Liga Europa pada Jumat depan.

Penyerang berusia 31 tahun itu bergabung dengan Barcelona dari Sevilla di awal musim ini, dan status pinjamannya akan berakhir pada akhir musim ini.

LATEST NEWS | First team player Luuk de Jong has tested positive for Covid-19. The player is in good health. pic.twitter.com/zii0nMGHJd