Spurs Salip Arsenal di Klasemen, Conte Puji Pemain

London, Beritasatu.com - Pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte memuji penampilan timnya saat mengalahkan Newcastle United 5-1, Senin (4/4/2022) dini hari WIB. Lima gol Tottenham masing-masing dicetak Benjamin Thomas Davies (43), Matt Doherty (48), Son Heung-min (54), Emerson (63), dan Steven Bergwijn (83). Newcastle sempat unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Fabiao Schar (39).

Kemenangan ini juga membuat Spurs merangsek ke peringkat empat klasemen dan hanya unggul agregat gol dari Arsenal.

"Jika pemain tidak ingin meningkatkan dan membuat diri mereka mencapai level yang berbeda, itu sulit bagi pelatih. Saya harus berterima kasih kepada pemain saya, sejak hari pertama mereka telah menunjukkan komitmen dan keinginan untuk meningkat," ujar Conte.

