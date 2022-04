Sandy Walsh dan Jordi Amat Pamer Jersey Timnas Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat sepertinya akan segera rampung. Ini terlihat dari kabar yang disampaikan Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Hasani Abdulgani yang menemui langsung kedua pemain di Belanda.

Dalam kesempatan tersebut, Hasani bersama Sandy Walsh dan Jordi Amat juga berfoto dengan memamerkan jersey Timnas Indonesia, pada Sabtu (9/4/2022) waktu setempat.

Hasani Abdulgani yang berangkat sejak 6 April lalu kinni sudah berada di Belanda dalam beberapa hari terakhir. Kepergiannya ke Belanda salah satu agendanya adalahmerampungkan proses naturalisasi kandidat pemain Timnas Indonesia.

Selain mengurusi dokumen dan legalitas para kandidat, termasuk Jordi Amat dan Sandy Walsh, Hasani juga ingin bersilaturahmi dengan keluarga pemain.

“Happy Day meeting with Jordi Amat and his families,” (Hari bahagia bertemu Jordi Amat dan keluarganya)," tulis Hasani dalam keterang di unggahan akun Instagram pribadinya.

Untuk diketahui Sandy Walsh kini menjadi pemain di klub KV Mechelen di Liga Profesional Belgia. Walsh lahir di Belgia dari ayah kelahiran Inggris keturunan Irlandia, dan ibunya kelahiran Swiss-Belanda keturunan Indonesia. Karena itu ia bisa bermain untuk Belgia, Republik Irlandia, Indonesia, Swiss, dan Belanda. Namun dia sudah memiliki pengalaman bermain bersama Timnas Belanda U-15 sampai U-20.

Sementara itu pemain kelahiran Spanyol, Jordi Amat saat ini bermain untuk tim asal Belgia, K.A.S. Eupen sebagai bek tengah. Amat memiliki darah Indonesia dari neneknya yang dilahirkan di Makassar. Sang Nenek diketahui merupakan keturunan dari raja Kerajaan Siau, Manalang Doelag Kansil.

Amat juga sudah memiliki pengalaman membela Timnas Spanyol sejak U-16 sampai U-21. Namun belum sekalipun mendapat panggilan di Timnas Senior Spayol.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com