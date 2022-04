Liga Konferensi: AS Roma dan Leicester Melaju ke Semifinal

Roma, Beritasatu.com - Klub Premier League, Leicester City berhasil melaju ke semifinal usai mengalahkan PSV Eindhoven, 2-1, sedangkan AS Roma menyingkirkan klub asal Norwegia Bodo/Glimt, dengan total agregat 5-2 di perempat final Liga Konferensi UEFA, Jumat (15/4/2022) dini hari.

Dua tim lainnya, Feyenoord dan Marseille mengamankan tiket ke babak empat besar musim perdana kompetisi "kasta ketiga" Eropa itu setelah masing-masing menyingkirkan Slavia Praha dan PAOK.

Bermain di Stadio Olimpico, Roma langsung tancap gas sejak menit awal. Kekalahan 1-2 di leg pertama tampaknya jadi motivasi tambahan bagi pasukan Jose Mourinho.

Tammy Abraham membuka gol untuk Roma pada menit ke-5. Setelahnya, Nicolo Zaniolo membungkus mencetak trigol pada menit ke-23, 29 dan 49 untuk mengamankan kemenangan tuan rumah.

Roma akan meladeni Leicester City di semifinal, sementara itu Feyenoord akan melawan Marseille. Leg pertama digelar 28 April dengan Leicester dan Marseille menjadi tuan rumah. Sementara leg kedua dijadwalkan pada 5 Mei.

Hasil pertandingan perempat final leg kedua:

PSV 1-2 Leicester City (agregat 1-2)

PAOK 0-1 Marseille (agregat 1-3)

Slavia Praha 1-3 Feyenoord (agregat 4-6)

AS Roma 4-0 Bodo/Glimt (agregat 5-2)

Semifinal Liga Konferensi:

Leicester City vs AS Roma

Marseille vs Feyenoord

Sumber: ANTARA/Reuters