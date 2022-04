Kirim Ancaman Kematian ke Pemain Atletico, Liam Gallagher Minta Maaf

Mantan vokalis grup band Oasis, Liam Gallagher beraksi dalam konser musik bertajuk Liam Gallagher of OASIS World Tour 2018 di Ecovention Hall Ancol, Jakarta, 14 Januari 2018. Dalam konser pertamanya di Indonesia, Liam Gallagher membawakan lagu dari album solonya bertajuk As You Were dan sejumlah lagu Oasis. (Foto: Antara)