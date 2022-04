Fulham Kembali Promosi ke Liga Inggris

London, Beritasatu.com - Klub London Barat, Fulham akan kembali bermain di Liga Inggris musim depan. Skuad yang ditangani Marco Silva secara resmi kembali promosi dari Championship, setelah menang melawan Preston 3-0, Selasa (20/4/2022).

Dua dari tiga gol Fulham di laga tersebut dicetak Aleksandar Mitrovic ditambah satu gol Fabio Carvalho.

Kemenangan atas Preston di kandang sendiri membuat The Cottagers mengoleksi 86 poin sekaligus mengamankan tempat di dua besar yang merupakan slot promosi ke Liga Inggris.

Lolos ke Liga Inggris atau Premier League musim depan membuat Fulham tidak perlu menunggu lama di Divisi Championship. Di awal musim ini Fulham turun kasta ke level kedua setelah menempati peringkat ke-18 di Premier League musim lalu karena hanya mengemas 28 poin dari 38 pertandingan.

