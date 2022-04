Akhir Musim, Erik ten Hag Jadi Pelatih Baru Manchester United

Manchester, Beritasatu.com - Manchester United, Kamis (21/4/2022), resmi menunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih mereka, yang berlaku setelah musim ini berakhir.

Ten Hag akan meninggalkan posisinya saat ini sebagai pelatih Ajax pada akhir musim dan menjadi pelatih permanen kelima United sejak Sir Alex Ferugson meninggalkan klub pada 2013.

Pelatih asal Belanda itu akan menggantikan Ralf Rangnick, yang menjadi pelatih sementara sejak Ole Gunnar Solskjaer dipecat pada November.

United telah mengkonfirmasi bahwa Ten Hag telah menandatangani kontrak tiga tahun, dengan opsi perpanjangan 12 bulan. Dia akan terbang ke Old Trafford setelah berakhirnya kompetisi liga Belanda musim ini.

Dia dikabarkan telah mengesankan para pemimpin Old Trafford selama wawancara resmi pada Maret. Pemilik klub, Joel Glazer dan CEO Richard Arnold menjadikannya kandidat utama bulan ini.

🇳🇱👔



The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik