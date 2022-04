Harry Maguire Dapat Ancaman Bom, Mesut Ozil: Ini Gila

Manchester, Beritasatu.com - Mantan pemain Arsenal, Mesut Ozil mengirim pesan dukungan kepada kapten Manchester United Harry Maguire. Seperti diketahui Harry Maguire sedang menghadapi masa sulit setelah mendapat cemoohan dari fan atas penampilannya di MU.

Bahkan dampak dari kekecewaan itu, Harry Maguire dilaporkan mendapat ancaman bom. Polisi Cheshire sudah melakukan penyisiran ke rumah Maguire yang ditinggali bersama tunangannya Fern Hawkins dan dua anak mereka.

"Dalam 24 jam terakhir, Harry Maguire telah menerima ancaman serius terhadap rumah keluarganya. Dia telah melaporkan hal ini ke polisi yang sekarang sedang menyelidiki masalah ini. Keamanan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya jelas menjadi prioritas nomor satu Harry. Dia akan terus mempersiapkan diri untuk pertandingan akhir pekan ini seperti biasa dan kami tidak akan berkomentar lebih lanjut saat ini," ujar juru bicara Harry Maguire.

Mengetahui apa yang sedang dialami Harry Maguire, Mesut Ozil turut berkomentar di Twitter.

“Baru saja membaca berita tentang Harry Maguire. Ini gila. Sepakbola tidak pernah bisa seserius itu untuk mengancam pemain dan keluarganya. Saya terkejut. Terkadang sepakbola mengeluarkan yang terburuk dalam diri manusia. Semoga semua orang yang terlibat dihukum," cuit Ozil.

Just read the news about Harry Maguire ... this is just insane.🤦🏻‍♂️ Football can never ever be that serious to be threatening a player and his family. I'm shocked. Sometimes football brings out the worst in people. Hopefully all people involved get punished.