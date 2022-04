Blackburn Rovers Gelar Salat Idul Fitri di Ewood Park

Blackburn, Beritasatu.com - Blackburn Rovers menjadi klub Liga Inggris pertama yang membuka markas mereka Stadion Ewood Park untuk menggelar salat Idulfitri.

Melalui situs dan media sosial mereka, Blackburn Rovers menyatakan bahwa Stadion Ewood Park yang menjadi markas mereka akan membuka pintu bagi komunitas Muslim di wilayah mereka untuk melakukan salat Id.

"Untuk merayakan akhir Ramadan, Salat Idulfitri di Ewood Park akan dilaksanakan pada hari Idulfitri dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi," demikian pernyataan resmi pihak Rovers di akun resmi mereka.

"Selama bertahun-tahun, Rovers telah mensponsori festival tahunan Idulfitri yang diadakan di Corporation Park dan pihak klub dengan senang hati menunjukkan dukungan lebih lanjut dengan menyelenggarakan salat Idulfitri tahun ini di lapangan Ewood Park," sambung pihak Rovers.

Pihak klub memberikan segala fasilitas kepada umat Muslim, baik pria dan perempuan dalam menjalankan ibadah di hari spesial. Kendati demikian para tamu yang hendak mendatangi stadion disarankan membawa sajadah masing-masing.

Blackburn Rovers merupakan salah satu klub ternama di Liga Inggris. Rovers pernah menjuarai Premier League pada musim 1994/1995 saat masih diperkuat pemain legendaris seperti Alan Shearer, Tim Sherwood, dan Chris Sutton.

Blackburn Rovers kali terakhir bermain di Premier League pada musim 2011/2012 ketika terdegradasi musim itu. Sempat degradasi ke League One pada 2017, Rovers kembali promosi ke Championship dan bertahan di kasta kedua Liga Inggris tersebut hingga saat ini.

Saat ini Blackburn Rovers bertengger di urutan ketujuh klasemen Championship. Dalam pertandingan terakhir mereka, Blackburn menang 4-1 di kandang Preston North End.

Mereka telah mengumpulkan poin 66 dari 44 laga, sama dengan Sheffield United yang berada satu tingkat di atas mereka. Blackburn masih berpeluang memperbaiki posisi untuk bisa mengikuti babak play-off promosi ke Premier League yang aka diikuti klub yang menempati posisi ketiga hingga keenam dalam klasemen akhir.

🏠 #Rovers are set to become the first football club in the country to open its doors for its local Muslim community to host their Eid prayers on the pitch.



👉 More info: https://t.co/LOkz3OPn4F



📧 For any enquiries, please email eid@rovers.co.uk



🔵⚪️ pic.twitter.com/pwEDsgX9IS