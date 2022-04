Tinggalkan Persib, Esteban Vizcarra Gabung Madura United

Madura, Beritasatu.com - Klub Madura United melalui akun instagram mereka mengumumkan telah mendapatkan tanda tangan mantan pemain Persib Bandung, Esteban Vizcarra untuk bersama mengarungi Liga 1 Indonesia musim depan.

"Tambahan personil skuad Sape Kerrab selanjutnya. Welcome to the Club, Esteban Gabriel Vizcarra," tulisnya, dikutip dari unggahan Madura United, Jumat (29/4/2022).

Esteban Vizcarra merupakan sosok pemain naturalisasi asal Argentina dan telah malang melintang di sepakbola Indonesia. Dia mengawali kariernya di Tanah Air dengan membela Pelita Jaya pada tahun 2009.

Selanjutnya ia terus berkarier di sepakbola Indonesia dan tercatat pernah membela Semen Padang, Arema Cronus, Sriwijaya FC dan yang terakhir adalah Persib Bandung.

Pada Liga 1 Indonesia musim lalu, Vizcarra tercatat tampil pada 18 pertandingan yang mayoritas dilakoni Persib Bandung pada putaran pertama dan ia mampu menyumbangkan satu assist.

Selain Esteban Vizcarra, dalam tiga hari terakhir Madura United mendatangkan dua pemain lainnya yaitu Rivaldi Bauwo dan Birrul Walidain yang telah mereka umumkan melalui akun instagram resmi mereka.

