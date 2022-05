Real Madrid ke Final, Salah Langsung Tebar Ancaman

Liverpool, Beritasatu.com - Striker Liverpool, Mohamed Salah langsung mengirim peringatan ke Real Madrid setelah kemenangan mereka atas Manchester City di leg kedua semifinal Liga Champions. Madrid akan menghadapi Liverpool di final Liga Champions setelah melakukan comeback ajaib untuk menang 3-1 di leg kedua untuk mengemas kemenangan agregat 5-4.

Tim asuhan Carlo Ancelotti sekarang akan menghadapi Liverpool di Paris, Prancis, 28 Mei mendatang. Lolosnya Madrid langsung mendapat respons dari Salah lewat akun twitter-nya.

"Kami harus membuat perhitungan," tulisnya.

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78