Lionel Messi dan Neymar Tak Masuk Daftar Pemain Terbaik Ligue 1

Paris, Beritasatu.com - Dua bintang Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi dan Neymar tidak masuk daftar nominasi pemain terbaik Ligue 1 musim ini. Padahal keduanya berperan penting dalam upaya tim untuk meraih gelar liga ke-10 yang menyamai rekor.

Dalam daftar yang dikeluarkan Persatuan pemain Prancis (UNFP), tidak ada nama Messi dan Neymar. Sementara itu, Kylian Mbappe dinominasikan sebagai Player of the Year bersama Wissam Ben Yedder dari AS Monaco, Dimitri Payet dari Marseille, Lucas Paqueta dari Lyon, dan Martin Terrier dari Stade Rennais.

Pelatih kepala PSG Mauricio Pochettino juga tidak masuk dalam nominasi untuk penghargaan Pelatih Terbaik Tahun Ini.

Bulan lalu, PSG memastikan gelar liga setelah menggulingkan Lille. Di liga, Messi telah berjuang untuk mendapatkan performa terbaiknya, setelah hanya mencatatkan empat gol liga dan 13 assist dalam 23 pertandingan. Di sisi lain, rekannya Neymar Jr, telah mencetak 11 gol di Ligue 1.

Kedatangan Messi awalnya diharapkan mampu mendongkrak presstasi Les Parisiens di Liga Champions UEFA. Namun pemain asal Argentina itu gagal memberikan dampak besar. PSG harus tersingkir oleh Real Madrid di babak 16 besar.

