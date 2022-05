Menjamu Newcastle, Man City Kejar Tiga Angka Kemenangan

Manchester, Beritasatu.com - Man City tak boleh lengah kala dan wajib meraih kemenangan saat menjamu Newcastle, Minggu (8/5/2022). Musim ini satu-satunya gelar yang masih bisa diraih Man City hanyalah di Liga Inggris Premier League. Manchester City secara mengenaskan tersingkir dari Liga Champions kendati telah menang di leg pertama dan berhasil unggul terlebih dahulu dari Real Madrid.

Madrid yang bertindak sebagai tuan rumah menunjukkan mentalitas juara dengan menyarangkan tiga gol di pengujung laga dan menghempaskan harapan Manchester City lolos ke final Liga Champions.

Kondisi tersebut membuat The Citizens tak boleh lengah saat menjamu The Toon Army pada pertandingan Liga Inggris pekan ke-36. Hasil imbang, 1-1 yang siraih rival terberat mereka, Liverpool saat menjamu Tottenham Hotspur pada laga Minggu (7/5/2022) pagi WIB wajib dimanfaatkan guna menjauh dari The Reds.

Kemenangan jadi hal yang wajib diraih Manchester City, terlebih lagi dengan tiga laga tersisa pada musim ini membuat mereka wajib tancap gas jika ingin mempertahankan trofi juara Liga Inggris.

Newcastle takluk dengan skor tipis, 0-1 dari Liverpool pada akhir pekan lalu. Kekalahan tersebut mengakhiri rentetan empat kemenangan beruntun yang sukses direngkuh Newcastle. Sayangnya Newcastle memiliki catatan buruk kala bertemu Man City, The Magpies selalu takluk dalam 12 laga tandang terakhir mereka ke markas The Citizens.

Manchester City memang difavoritkan pada pertandingan ini, tetapi akan menarik menyaksikan bagaimana pasukan Man City bangkit dari kekalahan di markas Madrid dan bertarung mempertahankan gelar juara Liga Inggris pada sisa pertandingan musim ini.

Manchester City vs Newcastle

Premier League pekan ke-36, Minggu (8/5/2022)

Stadion Etihad, Manchester

Wasit: Stuart Attwell

Perkiraan pemain:

Manchester City (4-3-3):

Ederson

Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko

Gundogan, Fernandinho, Bruyne

Mahrez, Sterling, Grealish

Pelatih: Josep Guardiola

Newcastle United (4-3-3):

Dubravka

Krafth, Lascelles, Burn, Targett

Guimaraes, Shelvey, Willock

Almiron, Saint-Maximin, Joelinton

Pelatih: Eddie Howe

Lima pertandingan terakhir Man City:

21/04/22 Manchester City 3 - 0 Brighton & Hove Albion

23/04/22 Manchester City 5 - 1 Watford

27/04/22 Manchester City 4 - 3 Real Madrid

30/04/22 Leeds United 0 - 4 Manchester City

05/05/22 Real Madrid E 3 - 1 Manchester City

Lima pertandingan terakhir Newcastle:

09/04/22 Newcastle United 1 - 0 Wolverhampton Wanderers

17/04/22 Newcastle United 2 - 1 Leicester City

21/04/22 Newcastle United 1 - 0 Crystal Palace

23/04/22 Norwich City 0 - 3 Newcastle United

30/04/22 Newcastle United 0 - 1 Liverpool

Lima pertemuan terakhir:

19/12/21 Newcastle 0 - 4 Manchester City

15/05/21 Newcastle 3 - 4 Manchester City

27/12/20 Manchester City 2 - 0 Newcastle

09/07/20 Manchester City 5 - 0 Newcastle

29/06/20 Newcastle 0 - 2 Manchester City

