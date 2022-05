Eddie Nketiah Bawa Arsenal Unggul Cepat Atas Leeds

London, Beritasatu.com - Arsenal berhasil unggul cepat saat menjamu Leeds pada lanjutan laga Liga Inggris, Minggu (8/5/2022).

Saat pertandingan baru memasuki menit ke-5 aksi dari Eddie Nketiah membawa Arsenal unggul 1-0 atas Leeds. Gol Nketiah tercipta lewat tembakan kaki kanan dari jarak dekat yang menjebol gawang Leeds yang dikawal Illan Meslier.

Susunan pemain:

Arsenal (4-3-3):

Ramsdale

Tomiyasu, Holding, Gabriel, Cedric

Odegaard, Elneny, Xhaka

Saka, Nketiah, Martinelli

Leeds (4-2-3-1):

Meslier

Ayling, Llorente, Koch, Junior

Klich, Phillips

Raphinha, James, Harrison

Gelhardt

GOAL Arsenal 1-0 Leeds (5 mins)



Eddie Nketiah capitalises on Illan Meslier's mistake to give Arsenal an early lead!#ARSLEE