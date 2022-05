Eddie Nketiah Gandakan Keunggulan Arsenal Atas Leeds

London, Beritasatu.com - Arsenal berhasil unggul cepat saat menjamu Leeds pada lanjutan laga Liga Inggris, Minggu (8/5/2022).

Saat pertandingan baru memasuki menit ke-5 aksi dari Eddie Nketiah membawa Arsenal unggul 1-0 atas Leeds. Gol Nketiah tercipta lewat tembakan kaki kanan dari jarak dekat yang menjebol gawang Leeds yang dikawal Illan Meslier.

Eddie Nketiah berhasil menceploskan gol untuk kedua kalinya pada pertandingan ini lima menit kemudian, tepatnya pada menit ke-10. Menerima umpan matang dari Gabriel Martinelli, tembakan kaki kiri dari Nketiah mengubah skor menjadi, 2-0 untuk keunggulan Arsenal.

Susunan pemain:

Arsenal (4-3-3):

Ramsdale

Tomiyasu, Holding, Gabriel, Cedric

Odegaard, Elneny, Xhaka

Saka, Nketiah, Martinelli

Leeds (4-2-3-1):

Meslier

Ayling, Llorente, Koch, Junior

Klich, Phillips

Raphinha, James, Harrison

Gelhardt

