Gol Llorente Perkecil Ketinggalan Leeds dari Arsenal

London, Beritasatu.com - Gol dari Diego Llorente membuat Leeds memperkecil ketinggalan dengan skor, 1-2 dari Arsenal, Minggu (8/5/2022). Sebelumnya Arsenal sempat unggul 2-0 di babak pertama saat menjamu Leeds dalam lanjutan laga Liga Inggris, Minggu (8/5/2022). Arsenal unggul cepat saat menjamu Leeds pada lanjutan laga Liga Inggris, Minggu (8/5/2022).

Saat pertandingan baru memasuki menit ke-5 aksi dari Eddie Nketiah membawa Arsenal unggul 1-0 atas Leeds. Gol Nketiah tercipta lewat tembakan kaki kanan dari jarak dekat yang menjebol gawang Leeds yang dikawal Illan Meslier.

Nketiah berhasil menceploskan gol untuk kedua kalinya pada pertandingan ini lima menit kemudian. Menerima umpan matang dari Gabriel Martinelli, tembakan kaki kiri dari Nketiah mengubah skor menjadi, 2-0 untuk keunggulan Arsenal.

Leeds harus bermain dengan 10 orang setelah Luke Ayling mendapatkan kartu merah pada menit ke-27. Ayling diusir keluar lapangan menyusul pelanggaran terhadap Gabriel Martinelli.

Bermain dengan 10 orang pemain, Leeds menarik striker Joe Gelhardt dan menggantikannya dengan Pascal Struijk.

