Tandukan Rodri Bawa Man City Unggul 3 Gol Atas Newcastle

Manchester, Beritasatu.com - Man City untuk sementara berhasil unggul 3-0 saat menjamu Newcastle dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Minggu (8/5/2022).

Gol Man City tercipta pada menit ke-19 lewat aksi dari Raheem Sterling. Tandukan jarak dekat dari Sterling usai menerima umpan sundulan dari Joao Cancelo mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Memasuki menit ke-26 peluang yang diperoleh Manchester City lewat Joao Cancelo masih dapat diselamatkan.

Pada menit ke-30 upaya dari Ilkay Gundogan masih bisa diblok pemain Newcastle.

Memasuki menit ke-36 penyerang Newcastle Chris Wood terperangkap jebakan offside.

Man City berhasil menggandakan keunggulan lewat aksi dari Aymeric Laporte. Tendangan kaki kiri dari Laporte pada menit ke-38 dari jarak dekat menyusul situasi sepak pojok mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan The Citizens.

GOAL Man City 2-0 Newcastle (38 mins) Martin Dubravka spills Ilkay Gundogan's shot and Aymeric Laporte is on hand to tap in Man City's second #MCINEW

Hingga babak pertama usai skor 2-0 bertahan untuk keunggulan Man City.

Man City menambah gol pada menit ke-61. Tandukan yang dilepaskan Rodri dari sisi kiri kotak penalti menyusul situasi tendangan penjuru mengubah skor menjadi 3-0 untuk keunggulan The Citizens.

GOAL Man City 3-0 Newcastle (61 mins)



Rodri loses his man and gets on the end of Kevin De Bruyne's corner to put Man City three goals up #MCINEW