Man City Umumkan Resmi Gaet Erling Haaland dari Dortmund

Manchester, Beritasatu.com - Manchester City (Man City) secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan transfer pembelian Erling Haaland dari Borussia Dortmund.

"Manchester City dapat mengonfirmasi bahwa kami telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Borussia Dortmund untuk transfer striker Erling Haaland ke Klub pada 1 Juli 2022," tulis klub inggris tersebut di akun Twitter resmi yang dikutip Reuters pada Selasa.

"Proses transfer masih merampungkan kesepakatan antara klub dengan pemain."

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.