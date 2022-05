Fakta Menarik Kemenangan Liverpool di Kandang Southampton

Southampton, Beritasatu.com - Liverpool sukses memetik kemenangan 2-1 di kandang Southampton, Rabu (18/5/2022) dini hari WIB.

Kemenangan ini membuat Liverpool tetap berpeluang menyabet gelar Liga Inggris. The Reds akan bersaing dengan Manchester City memperebutkan trofi Premier League hingga pertandingan terakhir yang serentak digelar Minggu (22/5/2022).

Liverpool masih berpeluang menyabet empat gelar musim ini. Mereka telah mengangkat trofi Piala Liga dan Piala FA setelah di kedua final menundukkan Chelsea. Mereka juga masih berpeluang menyabet dua gelar lagi yakni kompetisi Premier League serta Liga Champions.

Beberapa fakta menarik muncul setelah pertandingan Liverpool di kandang Southampton berdasarkan catatan statistik Octa. Berikut di antaranya:

- Liverpool adalah satu-satunya tim yang belum pernah kalah dalam pertandingan Premier League pada tahun 2022, tetap tak terkalahkan dalam 18 pertandingan pertama mereka tahun ini (M15 D3). Mereka adalah tim pertama yang tetap tak terkalahkan dalam 18 pertandingan Premier League pertama mereka dalam satu tahun kalender sejak Chelsea pada 2008 (26 pertandingan pertama).

- Southampton telah kehilangan 29 poin dari posisi juara di Liga Inggris musim ini, terbanyak dari tim mana pun dan terbanyak oleh tim dalam satu musim sejak Saints sendiri kehilangan 29 poin di musim 2018-19.

- Liverpool telah mencetak 16 gol sundulan di Liga Inggris musim ini, terbanyak dari tim mana pun. Tiga contoh terakhir tim yang mencetak 16 gol sundulan atau lebih dalam satu musim adalah Liverpool: pada 2018-19 (19), 2019-20 (18) dan musim ini.

- Joel Matip selalu berhasil membawa Liverpool meraih kemenangan di semua delapan pertandingan Premier League ketika dia mencetak gol. Dia juga hanya kalah dalam 10 dari 125 penampilannya di Premier League (delapan persen), rasio terendah dari 1.081 pemain untuk muncul setidaknya 100 kali dalam sejarah kompetisi.

- Takumi Minamino telah mencetak gol di masing-masing dari dua penampilan terakhirnya di Liga Inggris untuk Liverpool, dipisahkan oleh 514 hari (vs Crystal Palace pada Desember 2020 dan Southampton pada kesempatan ini). Itu adalah selisih terbesar antara mencetak gol dalam start berturut-turut untuk klub Premier league sejak Duncan Ferguson untuk Everton pada April 2002 (vs Leicester) dan September 2003 (vs Leeds), selisih 533 hari.

- James Milner (debut Premier League: November 2002) dimulai bersama Elliott (lahir April 2003), pertama kalinya dua pemain bermain bersama untuk pertandingan Premier League dengan satu membuat debut Premier League sebelum yang lain lahir sejak Sam Field dan Gareth Barry memulai bersama untuk West Brom melawan Crystal Palace pada Desember 2017. Field lahir enam hari setelah debut Barry pada Mei 1998.

Sumber: Livescore