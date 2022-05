Hari Terakhir Liga Inggris, Gelar ke-20 Liverpool di Tangan Gerrard

Liverpool, Beritasatu.com - Liverpool menyambut Wolverhampton Wanderers di Anfield pada hari terakhir Premier League yang akan disiarkan malam ini, Minggu (22/5/2022) pukul 22.00 WIB.

Liverpool membutuhkan dua hal malam ini. Kemenangan di Anfield untuk mengejar mimpi quadruple dan berharap legenda mereka Steven Gerrard, yang kini melatih Aston Villa, bisa menahan imbang atau mengalahkan Manchester City di markas City. City ada di puncak klasemen, terpisah satu poin dan unggul selisih 6 gol.

The Reds menjaga asa menyabet empat gelar musim ini setelah menundukkan tuan rumah, Southampton, 2-1, Rabu (18/5/2022) dini hari WIB, di Stadion St Mary. Nathan Redmond membuka keunggulan the Saints, lalu the Reds membalas lewat Takumi Minamino dan Joel Matip.

Kemudian Sabtu depan, the Reds akan berlaga melawan Real Madrid di final Liga Champions, untuk melengkapi koleksi trofi Piala Liga dan Piala FA musim ini. Dapat dimaklumi jika Liverpool "mengorbankan" gelar juara Liga Inggris ke-20 demi Piala Champions ke-7 yang lebih bergengsi dan berada dalam kendali mereka.

