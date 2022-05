Gol Cash Bawa Aston Villa Sementara Ungguli Man City

Manchester, Beritasatu.com - Man City untuk sementara tertinggal 0-1 saat menghadapi laga penentuan kala menjamu Aston Villa dalam laga pamungkas Liga Inggris Premier League, Minggu (22/5/2022). Tampil dominan di babak pertama, Man City justru ketinggalan lewat gol dari Matthew Cash pada menit ke-37.

Man City mendapatkan peluang pertama pada menit ke-3 lewat sundulan dari Fernandinho yang masih melambung dari gawang Aston Villa.

Sementara dua menit kemudian tembakan kaki kanan dari Joao Cancelo masih bisa diblokir pemain Villa.

Pada menit ke-28 upaya melalui tembakan kaki kiri dari Cancelo masih berhasil digagalkan pemain The Villans.

Memasuki menit ke-31 peluang Man City lewat tembakan kaki kanan dari Gabriel Jesus masih melenceng dari sasaran.

Man City justru kebobolan pada menit ke-37 lewt gol dari Matthew Cash. Gol Cash tercipta lewat sundulan usai menerima umpan silang dari Lucas Digne.

