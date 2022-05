Timnas Indonesia Satu Grup dengan Vietnam di Piala Asia U-20

Jakarta, Beritasatu.com - Timnas Indonesia menjadi tuan rumah Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 AFC 2023. Timnas U-20 berada satu grup dengan Vietnam, Hong Kong dan Timor Leste berdasarkan hasil dari pengundian yang dilakukan AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (24/5/2022).

Kualifikasi Piala Asia U-20 2023 ini akan digelar pada 10-18 September 2022. Indonesia, dalam hal ini PSSI, belum menetapkan di mana pertandingan-pertandingan Grup F itu akan digelar.

Total ada 44 negara yang mengikuti Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, yang dibagi ke dalam 10 grup.

Nantinya, semua juara grup dan lima peringkat kedua terbaik berhak lolos ke putaran final Piala Asia U-20 AFC 2023 bersama sang tuan rumah, Uzbekistan.

Indonesia sendiri sudah 18 kali berkompetisi di Piala Asia U-20 dengan prestasi yang cukup baik yaitu pernah menjadi juara pada edisi tahun 1961, peringkat dua pada tahun 1967 dan 1969 serta peringkat ketiga terbaik pada tahun 1962.

Piala Asia U-20 merupakan turnamen seleksi untuk Piala Dunia U-20. Nantinya, empat tim teratas di Piala Asia U-20 tahun 2023 berhak tampil di Piala Dunia U-20 tahun 2023 di Indonesia.

