Jurgen Klopp Pelatih Liga Inggris Terbaik Tahun Ini

London, Beritasatu.com - Jurgen Klopp dinobatkan sebagai Pelatih Liga Inggris Terbaik tahun ini dari Asosiasi Manajer. Liverpool musim ini sudah memenangkan Piala Liga Inggris dan Piala FA, mengalahkan Chelsea dalam adu penalti di Wembley pada kedua kesempatan.

Namun Liverpool kehilangan gelar Liga Inggris dari Manchester City hanya dengan selisih satu poin. Klopp menerima penghargaan itu dalam jamuan makan malam LMA Awards di London.

"Ini adalah kehormatan besar dan itu adalah musim yang gila. Pertandingan terakhir ketika hanya dua pertandingan yang tidak berarti dan sisanya, kami semua bermain untuk segalanya. Itu bukan hasil terbaik bagi kami, tapi kami sudah mengatasinya," kata Klopp.

