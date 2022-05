Ancelotti: Fan Everton Dukung Madrid di Final Liga Champions

Paris, Beritasatu.com - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, yakin fan Everton akan mendukung tim asuhannya pada final Liga Champions melawan Liverpool, Sabtu (28/5/2022) atau Minggu dini hari WIB. Menurut Ancelotti, selain pernah ditanganinya, Everton juga menjadi pesaing sengit Liverpool dalam duel Merseyside.

Carlo Ancelotti sukses membawa Real Madrid menjuarai Liga Spanyol bulan lalu. Kini dia yakin akan mengamankan trofi Liga Champions keempat sebagai manajer di Paris. Dia juga pernah membawa Real Madrid menyabet trofi Liga Champions pada musim 2013-2014. Dua gelar juara Liga Champions juga dia sabet bersama AC Milan yakni pada 2002-2003 dan 2006-07.

Namun, pelatih asal Italia itu meminta uluran tangan yang tidak biasa saat mereka bersiap menghadapi tuduhan Jurgen Klopp besok malam.

Kepergian Ancelotti dari rival sekota Liverpool, Everton, musim panas lalu meresahkan bagian biru Merseyside saat ia memilih untuk kembali ke Madrid.

Ancelotti on being asked if he has had any message from Everton: "Haha. I know that the Evertonian supporters and for sure there is a big rivalry on Merseyside. I had good memories of my time spent in Liverpool on the blue side. I am sure that they will support me tomorrow."