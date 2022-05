Final Liga Champions: Gerrard Prediksi Liverpool Menang 2-0

Paris, Beritasatu.com - Mantan kapten Liverpool, Steven Gerrard, memprediksi The Reds akan mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam final Liga Champions, di Stade de France, Minggu (29/5/2022) dini hari WIB.

Gerrard mengungkapkan prediksinya soal hasil final Liga Champions itu melalui video yang diunggah ke akun Twitter Liverpool. Sehari sebelum laga pemungkas Liga Champions ini, Gerrard, yang mengangkat trofi Liga Champions bersama Liverpool pada 2005, menghadiri sesi latihan terakhir Liverpool di Stade de France.

"Anda bisa merasakan suasana yang sangat bersemangat di dini. Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk semua orang di Liverpool, dan saya berharap mereka mendapatkan hasil yang diinginkan semua orang," ungkap Gerrard.

"Saya semakin bersemangat untuk pertandingan ini dan para penggemar membangun dengan baik di luar stadion," papar Gerrard yang pernah dua kali tampil di final Liga Champions sebagai pemain.

"Mudah-mudahan itu akan menjadi pertandingan yang fantastis dan saya memprediksi Liverpool menang 2-0," ungkap Gerrard mengakhiri prediksinya.

Memperkirakan Real Madrid bakal kalah tanpa mencetak gol di final Liga Champions ini jelas prediksi yang sangat berani mengingat rute yang telah dilalui pasukan Carlo Ancelotti ke final. Mereka mencetak beberapa gol brilian melewati PSG, Chelsea, dan Manchester City.

Mereka juga memiliki pencetak gol terbanyak Liga Champions musim ini di Karim Benzema, yang telah mengoleksi 15 gol menakjubkan dalam 11 pertandingan. Pencetak gol terbanyak Liverpool dalam Liga Champions musim ini adalah, Mohamed Salah, memiliki delapan.

Liverpool sendiri kian optimistis bisa memenangkan partai pemungkas Liga Champions ini lantaran pulihnya dua pemain andalan mereka, Fabinho dan Thiago Alcantara.

Gerrard sendiri pernah dua kali tampil di final Liga Champions. Musim 2004-05, Gerrad memimpin Liverpool bangkit dari ketertinggalan 0-3 dan kemudian memaksa AC Milan memainkan adu penalti dan menang. Namun dua tahun kemudian, Liverpool, yang masih diperkuat Gerrard justru kalah oleh lawan yang sama.

A message from one of our European Cup winning captains 🏆🤩 pic.twitter.com/wUphNI1eDg