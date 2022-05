Sadio Mane Akan Tinggalkan Liverpool Musim Panas Ini

Liverpool, Beritasatu.com - Teka-teki masa depan Sadio Mane akhirnya menemui titik terang. Penyerang asal Senegal itu memutuskan untuk meninggalkan Liverpool musim panas ini dan mencari tantangan baru di klub lain.

Menurut pakar transfer terkemuka, Fabrizio Romano, Bayern Muenchen menjadi klub terdepan yang akan mengamankan jasa pemain berusia 30 tahun tersebut.

"Sadio Mane telah memutuskan untuk meninggalkan Liverpool musim panas ini #LFC. Dia siap untuk pengalaman baru setelah bertahun-tahun spesial bersama The Reds - itu akan dikonfirmasikan ke klub," tulis jurnalis asal Italia tersebut di akun Twitter-nya pada Minggu (25/5/2022).

"FC Bayern adalah pesaing kuat - tetapi masih terbuka dan belum selesai karena Sadio Mane ingin menunggu final."

Belum ada kesepakatan dengan klub lain, dengan Sadio Mane menunggu hingga final Liga Champions untuk memutuskan masa depannya.

Mane disebut telah mengutarakan keinginannya untuk meninggalkan Anfield kepada para petinggi Liverpool.

Jelang tampil di final Liga Champions yang berakhir dengan kekalahan 0-1 melawan Real Madrid, Mane sempat mengungkapkan akan segera menyampaikan kabar terbaru terkait masa depannya.

