Tinggalkan FK Senica, Egy Maulana Vikri Ucapkan Perpisahan

Jakarta, Beritasatu.com - Pemain muda Indonesia, Egy Maulana Vikri ternyata sudah memutuskan kontrak dengan klub Slowakia, FK Senica. Seperti diketahui FK Senica terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Slovakia atau Liga Fortuna setelah dinyatakan tak lolos lisensi klub profesional 2022/2023.

FK Senica mengalami krisis keuangan yang membuat mereka kesulitan menggaji pemain. Kini klub berbasis di kota Senica itu gagal mendapatkan lisensi sebagai klub profesional.

Asosiasi Sepak Bola Slovakia (SFZ) memutuskan tidak memberikan FK Senica lisensi untuk berkompetisi di kasta tertinggi Liga Slovakia dan kompetisi antarklub Eropa musim 2022/2023.

Egy lewat akun instagramnya sudah mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih kepada klub yang sempat dibelanya itu.

"Thankful for the short but meaningful journey. Thank you coach, friends and staffs. See you another time. Bye. (Terimakasih atas perjalanan yang singkat tetapi berarti. Terima kasih pelatih, teman-teman dan staf. Selamat bertemu di lain waktu. terima kasih)," tulis Egy.

Sebenarnya Egy Maulana Vikri dan Witan Sulaeman sudah meninggalkan FK Senica sejak akhir April lalu. Keduanya memilih pulang ke Tanah Air lantaran gaji yang belum dibayar oleh klub.

Tidak hanya Egy dan Witan, beberapa pemain FK Senica lainnya juga melakukan mogok main sebagai bentuk protes terhadap klub.

Egy dan Witan sempat kembali bermain ketika FK Senica melawan Spartak Trnava pada semi-final leg kedua Piala Slowakia, Kamis (21/4). Namun, setelah itu nama mereka menghilang dari skuad saat menghadapi Zemplin Michalovce, Sabtu (23/4/2022).

