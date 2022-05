40.000 Suporter Madrid Berpesta Rayakan Sukses Liga Champions

Madrid, Beritasatu.com - Sekitar 400.000 suporter Real Madrid merayakan kemenangan Liga Champions ke-14 mereka di sepanjang jalanan ibu kota Madrid, Minggu (29/5/2022). Sukses Madrid diraih setelah di babak final mengalahkan Liverpool 1-0 di Paris, Sabtu (28/5/2022).

Pembatasan lalu lintas telah diberlakukan di seluruh Madrid sejak Sabtu malam ketika para pendukung mulai berkumpul di sekitar air mancur Cibeles.

Layanan darurat Madrid mengatakan 51 penggemar telah menerima perawatan medis semalam karena luka bakar dari flare, terjatuh, pusing dan memar.

Perayaan resmi dimulai pada hari Minggu (29/5/2022) pukul 6 sore waktu setempat ketika para pemain Madrid melakukan kunjungan tradisional mereka ke Katedral Almudena untuk mempersembahkan trofi kepada Virgin of Almudena, pelindung Madrid.

Setelah melewati Balai Kota dan kantor pemerintah daerah untuk pertemuan dengan wali kota dan gubernur, para pemain tiba di bus terbuka di Cibeles yang penuh sesak. Sekitar 400.000 penggemar sedang menunggu di sekitar air mancur yang terkenal itu. Sebagai kapten, Marcelo memikul tanggung jawab tradisional "memahkotai" patung dewi Yunani.

Marcelo mengenakan syal Real Madrid di sekitar kepala patung dan bendera putih dengan lambang klub di atas dadanya sebagai timnya. rekan-rekan dan para penggemar melambaikan tangan mereka di udara dengan suara "We Are The Champions".

Para pemain meninggalkan Cibeles tepat setelah pukul 10 malam untuk lari tiga mil terakhir di bus terbuka untuk menyelesaikan pesta di stadion klub Santiago Bernabeu di mana sebuah panggung dibangun di lapangan dan hampir 50.000 penggemar menunggu di tribun.

"Kami sangat bangga bisa berbagi trofi ini di sini, di rumah kami. Madrid adalah titik awal kami. Dari sini, kami mampu menularkan nilai-nilai kami kepada dunia. Trofi Eropa ini akan dikenang sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah karena bagaimana mereka mencapainya. Real Madrid sekali lagi telah menaklukkan hati semua penggemar," ujar kata presiden klub Florentino Perez.

"Saya ingin berterima kasih kepada semua fans. Ini adalah klub yang tidak memiliki pemilik, kalian semua adalah pemilik takdir kita sendiri," tambahnya.

Sumber: Reuters