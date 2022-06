Cristiano Ronaldo Jadi Pemain Terbaik MU Tahun Ini

Manchester, Beritasatu.com - Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Manchester United (MU) untuk keempat kalinya, menyamai rekor setelah musim pertama yang produktif di klub. Pemain internasional Portugal itu kembali ke Old Trafford pada bulan September dan langsung membuat dampak besar dengan dua gol pada debut keduanya melawan Newcastle United.

Dia kemudian mencetak 18 gol di Liga Premier musim ini atau total 24 gol dalam 38 penampilan untuk MU di semua kompetisi, termasuk hat-trick melawan Tottenham dan Norwich City di liga.

Setelah mengklaim lima penghargaan Player of the Month di MU musim lalu, pemain berusia 37 tahun itu dinobatkan sebagai Player of the Year klub pada hari Sabtu (4/6), menyamai rekor empat kemenangan David de Gea.

Penghargaan ini dipilih oleh para pendukung. Cristiano Ronaldo sebelumnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik United pada 2003-04, 2006-07 dan 2007-08, sebelum menghabiskan sembilan tahun bersama Real Madrid dan tiga musim di Juventus.

Sebelumnya Cristiano Ronaldo sudah bertekad akan sekuat tenaga membantu Setan Merah agar kompetitif lagi.

“Masih menjadi motivasiku untuk terus bekerja keras, terus memiliki gairah untuk permainan ini, dan tentu saja Manchester dan rekan-rekan setimku membantuku sampai sekarang, jadi saya selalu menghargai semua orang yang membantu Cristiano,” ucap Cristiano Ronaldo.

“Rasanya selalu menyenangkan mencetak banyak gol untuk klub ini. Ketika saya mencetak sebuah hattrick, rasanya lebih menyenangkan lagi," tambahnya.

