Gol Ronaldo ke Gawang Spurs Raih Penghargaan Gol Terbaik MU

Manchester, Beritasatu.com - Manchester United menobatkan gol Cristiano Ronaldo menjadi gol terbaik musim 2021/2022 (Goal of the Season). Gol tersebut dicetaknya ke gawang Tottenham Hotspur pada bulan Maret lalu.

Setelah menerima bola 30 yard dari gawang, pemain internasional Portugal itu melakukan sentuhan sebelum melepaskan tembakan keras melengkung melewati kiper Hugo Lloris.

Gol tersebut terpilih sebagai gol terbaik musim ini oleh fan MU, memenangkan poling yang secara mengejutkan didominasi oleh Ronaldo. Apa yang ditorehkannya itu mendapat 29 persen suara. Ini berarti Ronaldo sudah empat kali meraih penghargaan Goal of the Season sejak dia pertama kali membela MU pada musim 2005/06

Glorious 😍



