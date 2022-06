Kalah, Timnas U-19 Tersingkir di Toulon Cup

Aubagne, Beritasatu.com - Timnas U-19 harus mengubur ambisinya untuk melangkah lebih jauh di turnamen Toulon Cup 2022. Kekalahan 0-2 dari Meksiko U-20 dalam laga di Stade de Lattre de Tassigny, Minggu (5/6/2022) malam WIB membuat Garuda Nusantara harus tersingkir di babak grup.

Ini menjadi kekalahan kedua Timnas U-19 setelah dikalahkan Venezuela 0-1 di laga pertama. Asa Timnas untuk bisa lolos terbuka setelah di laga kedua mengalahkan Ghana 1-0.

Timnas U-19 dituntut untuk bisa menang melawan Meksiko untuk menjaga asa lolos. Sayang, tim asuhan Dzenan Radocic tidak bisa berbuat banyak melawan Meksiko.

Indonesia mengalami banyak tekanan sepanjang 45 menit pertama. Meski demikian serangan bertubi-tubi Meksiko masih bisa dihalau pertahanan Indonesia.

Meksiko meningkatkan tempo permainan di 30 menit pertama. Gawang Indonesia nyaris kebobolan ketika terjadi kemelut di depan mulut gawang. Beruntung bola membentur tiang atas dan selamatlah gawang Indonesia.

Namun Meksiko akhirnya membuka keunggulan di menit 37 setelah aksi Dimas Pamungkas menjatuhkan Santiago Munoz di area penalti berbuah penalti. Munoz yang mengambil eksekusi berhasil menyarangkan bola. Tendangannya ke arah kiri atas gagal dihalau kiper Cahya Supriadi.

