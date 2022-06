Man City Hadapi West Ham di Laga Perdana Liga Inggris 2022/2023

London, Beritasatu.com - Manchester City (Man City) akan memulai perjuangannya mempertahankan gelar Liga Inggris atau Premier League melawan West Ham di laga pertama musim 2022/2023. Laga di Stadion London tersebut akan digelar pada Minggu, 7 Agustus mendatang.

Laga perdana tersebut bisa menjadi debut buat pemain anyar Man City, Erling Haaland. Striker asal Norwegia itu diangkut Man City dari Borussia Dortmund.

Sementara runner up Liga Inggris musim 2021/2022, Liverpool akan memulai musim dengan melakukan laga tandang ke Fulham pada akhir pekan pembukaan musim ini. Pelatih baru Manchester United, Erik ten Hag akan melakukan debutnya di Old Trafford melawan Brighton pada 7 Agustus.

Pertandingan pertama Nottingham Forest di papan atas selama 23 tahun akan dimulai dengan bertandang ke Newcastle.

Frank Lampard, yang tim Evertonnya lolos dari degradasi akan menghadapi mantan klubnya Chelsea.Tim asal London, Arsenal mendapat kehormatan untuk memulai musim baru dengan perjalanan singkat ke Crystal Palace pada hari Jumat, 5 Agustus.

Liverpool dan Man City akan melanjutkan rivalitas dengan bentrok di Anfield pada pertengahan Oktober atau setelah pertandingan Liga Champions dan leg kedua dimainkan pada awal April.

Pelatih Liverpool Jurgen Klopp sepertinya tidak akan senang dengan jadwal yang dihadapi timnya. Pasalnya usai main di Liga Champions, Liverpool akan melakoni tiga laga tandang menghadapi Chelsea, Arsenal dan Tottenham.

Big match antara anggota big six baru terjadi pada pekan kedua. Laga tersebut menyajikan duel Chelsea vs Tottenham Hotspur di Stamford Bridge pada 13 Agustus. Sementara itu, duel panas Manchester United vs Liverpool dijadwalkan berlangsung di Old Trafford pada pekan ketiga Liga Inggris, 20 Agustus. Pertandingan Premier League sendiri menyajikan 380 laga yang melibatkan 20 tim peserta.

Jadwal Pekan Perdana Liga Inggris 2022-2023:

5 Agustus 2022: Crystal Palace vs Arsenal

6 Agustus 2022

Fulham vs Liverpool

Bournemouth vs Aston Villa

Leeds United vs Wolverhampton Wanderers

Leicester City v Brentford

Newcastle United v Nottingham Forest

Tottenham Hotspur vs Southampton

Everton vs Chelsea

7 Agustus 2022

Manchester United v Brighton and Hove Albion

West Ham United v Manchester City

Sumber: BBC