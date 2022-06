MU Siap Naikkan Tawaran untuk Rekrut Frenkie de Jong

Jakarta, Beritasatu.com - Klub Liga Inggris Manchester United (MU) dikabarkan siap menaikkan tawaran agar dapat merekrut gelandang Frenkie de Jong dari Barcelona pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari football-espana, Sabtu (18/6/2022), diperkirakan Manchester United siap menaikkan tawarannya menjadi 70 juta euro atau sekitar Rp 1,08 trilun setelah tawaran 60 juta euro (sekitar Rp 931 miliar) ditolak oleh Barcelona.

Selain penawaran, Manchester United juga diyakini akan menawarkan kenaikan gaji yang cukup besar untuk de Jong, tetapi itu bisa menjadi batas tertinggi mereka untuk melakukan negosiasi.

Kekhawatiran keuangan Barcelona dapat memaksa mereka untuk terlibat dalam pembicaraan, dan mereka diperkirakan akan menurunkan harga yang diminta untuk menghindari masalah pada bursa transfer musim panas ini.

Pada bursa transfer pemain kali ini, Manchester United telah menjadikan Frenkie de Jong sebagai target utama mereka setelah kedatangan pelatih Erik ten Hag yang sangat ingin mendapatkan jasa pemain asal Belanda tersebut.

Dikabarkan bahwa Manchester United siap menjadikan de Jong sebagai penerima gaji tertinggi di Old Trafford dengan membayar sebesar 395.000 euro atau sekitar Rp 6,1 miliar per pekan atau setara dengan 24 juta euro per tahun (sekitar Rp 376 miliar).

Sumber: ANTARA